Frauen-Bundestrainerin : Gleiche Bezahlung wie Männer: Voss-Tecklenburg zurückhaltend

Frankfurt/Main Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg stellt auch nach dem Wandel in den USA keine Forderungen nach einer gleichen Bezahlung für die deutsche Fußballerinnen wie für die Männer.

„Zur Wahrheit gehört auch, dass die Vermarktungserlöse von Männern und Frauen, aus denen sich auch die Turnierprämien ergeben, bei uns in der Bundesliga und den Nationalmannschaften extrem weit auseinanderliegen. Das ist leider noch Fakt“, sagte die 54-Jährige der „Bild am Sonntag“.

„Wir arbeiten beim DFB auf allen Ebenen daran, das zu optimieren, insbesondere in Vermarktung und Sichtbarkeit“, sagte Voss-Tecklenburg zur Einnahmesituation bei der Frauen. Dies ist auch Teil des Projekts „Strategie 2027 - Frauen im Fußball“ beim Deutschen Fußball-Bund. Man schaue aber genau hin, so die Bundestrainerin, „was in anderen Ländern passiert - nicht zuletzt in den USA.“