DFB-Frauen bei der EM : Gesucht, gefetzt, gefunden: Voss-Tecklenburg und ihr Team

London Es war ein langer Findungsprozess für Martina Voss-Tecklenburg als Nationaltrainerin. „Ich war immer sehr dominant“, sagt sie. Heute gibt sie auch viel Verantwortung ab.

„Wenn ich nach dem Turnier nach Hause komme, möchte ich zwei Tage nicht reden“, sagt die 54-Jährige. Während der EM abzuschalten, ist praktisch unmöglich. In der letzten Woche mit dem Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes und dem so erhofften Endspiel am Sonntag in Wembley mobilisiert Voss-Tecklenburg noch einmal alles. Fest steht bereits jetzt: Das Team und sie haben sich gefunden.