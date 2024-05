Bundesliga „Gefühls-Achterbahn“: Nationalspielerin Gwinn tief berührt

Trotz der großen Erlösung wollte Gwinn aber mit Blick auf das Pokal-Endspiel gegen Dauer-Rivale VfL Wolfsburg am Donnerstag in Köln nicht zu ausgiebig feiern. „Wir sind alle professionell genug zu wissen, dass es nicht das Schlauste wäre, jetzt Party zu machen“, sagte sie mit einem Lachen: „Es gibt nichts Größeres für einen Sportler, als in so einem Finale gegen so einen Gegner vor so einer Kulisse zu stehen. Viele von uns waren lange nicht da oder gar nie, deshalb braucht es da keine Extra-Motivation.“ Wolfsburg holte den Pokal zuletzt neunmal in Folge.