Justiz Fußball-Star Kerr bestreitet rassistische Beleidigung

Laut einer Mitteilung der Polizei geht es um einen Vorfall am 30. Januar vorigen Jahres in Twickenham. Wegen eines Streits um den Preis für eine Taxifahrt sei damals die Polizei gerufen worden. Der australische Fußball-Verband teilte mit, er habe Kenntnis von den rechtlichen Vorgängen um Kerr in Großbritannien, kommentierte sie aber nicht und sicherte seine Unterstützung zu.