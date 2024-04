Bundesliga Fünf Tore nach der Pause: FCB-Frauen weiter auf Meisterkurs

Gegen das Schlusslicht drehten Giulia Gwinn (49.), Georgia Stanway (52.), Magdalena Eriksson (63.), Jovana Damnjanovic (87.) und Sydney Lohmann (89.) das Spiel nach dem Seitenwechsel. Der MSV war durch Taryn Ries überraschend in Führung gegangen (42.). Damit wahrten die Münchnerinnen an der Tabellenspitze am 18. von 22 Spieltagen ihren Sieben-Punkte-Vorsprung auf den VfL Wolfsburg und sind weiter ungeschlagen.