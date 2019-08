FIFA-Präsident : Frauenfußball: Infantino verspricht mehr Preisgeld

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat mehr Preisgeld für den Frauenfußball in Aussicht gestellt. Foto: Sebastian Gollnow.

Pasadena FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erneut mehr Preisgeld für den Frauenfußball in Aussicht gestellt.

„Wir haben bis 2023 Zeit, um darüber zu sprechen“, sagte der Schweizer laut der Nachrichtenagentur AP am Rande eines Freundschaftsspiels der US-Weltmeisterinnen gegen Irland (3:0) in Pasadena/Kalifornien. Er sei „sehr zuversichtlich“ und sich sicher, dass die Gelder mehr als verdoppelt werden könnten. „Wir müssen optimistisch sein“, sagte er.

Bei der vergangenen WM in Frankreich waren 30 Millionen US-Dollar (rund 26,3 Millionen Euro) an die 24 Teilnehmer-Nationen ausgeschüttet worden. Die Endrunde in vier Jahren wird nach einem Beschluss des FIFA-Rats mit 32 Mannschaften gespielt.