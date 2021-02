Erster Saisonreport : Frauenfußball-Bundesliga entwickelt sich positiv

Frankfurt/Main Die Clubs der Frauenfußball-Bundesliga haben trotz der Corona-Pandemie ihre Erträge in der Spielzeit 2019/2020 gesteigert. Das geht aus dem ersten „Saisonreport Frauen-Bundesliga“ hervor, der in Frankfurt/Main vorgestellt wurde.

Großen finanziellen Aufwand betreiben die Bundesliga-Clubs beim Spielerinnen-Personal. Mit 1,19 Millionen Euro pro Verein vermeldet die Bundesliga einen Rekord. Die Clubs investieren intensiv in der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Teams, um so auch eine der führenden Rollen im europäischen Vereinsfußball zu verteidigen.

Reine Frauenfußball-Clubs werden aus Expertensicht in der Bundesliga künftig keine entscheidende Rolle mehr spielen. Diese Meinung teilen die Sportlichen Leiter des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt, Ralf Kellermann und Siegfried Dietrich. Bei einer Online-Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sagte Kellermann, die Lizenzvereine würden mittlerweile so viel in den Frauenfußball investieren, dass es reine Frauen-Clubs schwer haben würden. „Es ist unrealistisch, dass sie in naher Zukunft ständig um die Meisterschaft mitspielen“, sagte Kellermann. Allerdings bescheinigte er besonders dem 1. FFC Turbine Potsdam eine außergewöhnliche Infrastruktur, so dass beispielsweise dieser Verein durchaus mithalten kann.