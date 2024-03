Fußball Frauen des VfL Wolfsburg und FC Bayern im Pokal-Halbfinale

Für den Liga-Spitzenreiter FC Bayern trafen in Jena Pernille Harder (12.) und Jovana Damnjanovic (14./42.). Im Halbfinale am 30./31. März stehen auch die Frauen von Eintracht Frankfurt nach einem 4:1 (3:0) gegen den MSV Duisburg und die SGS Essen nach einem 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen. Das Endspiel ist für den 9. Mai in Köln angesetzt.