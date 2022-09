Frauenfußball : Frauen-Bundesliga im TV: Was von der EM-Euphorie bleibt

Berlin Mehr als 30 Spiele der Frauen-Bundesliga werden ab Freitag live im Free-TV übertragen. Schon bald wird sich zeigen, was von der Begeisterung und den hohen Quoten der EM bleibt.

Bei der EM haben die deutschen Fußball-Frauen jede Menge neue Fans gewonnen. Aber schauen die auch zu, wenn in dieser Woche die Fußball-Bundesliga startet? Das Angebot an Live-Spielen im frei empfangbaren Fernsehen ist jedenfalls deutlich größer als bei den Männern.

Sorgt die EM-Euphorie für steigende Quoten?

Weitere Spiele ohne Zusatzkosten bietet die ARD. „Wir übertragen in dieser Saison zehn bis zwölf Spiele im Ersten und in den Dritten“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Die erste Live-Übertragung ist am 24. September die Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg. Zudem kündigte Balkausky an: „Wir wollen jeden Samstag eine Zusammenfassung in der Sportschau zeigen.“