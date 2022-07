EM in England : Frankreichs Wendie Renard will endlich einen Titel

Milton Kenyes Im Vereinsfußball gibt's keine zweite Frau wie sie - 15-mal französische Meisterin, neunmal Pokalsiegerin und achtmal Champions League-Gewinnerin mit Olympique Lyon, zuletzt im Mai beim 3:1 gegen den FC Barcelona.

Die Abwehrchefin lag nach der Heim-WM 2019, als die Französinnen im Viertelfinale am späteren Titelgewinner USA scheiterten, wie so manche andere aus ihrem Team mit Nationaltrainerin Corinne Diacre im Clinch und war länger nicht mehr Spielführerin. Doch in England ist sie längst wieder der „Kontrollturm“, so ihr Spitzname. Und die Funkzeichen sind klar: Renard will endlich einen Titel mit „Les Bleues“ holen.