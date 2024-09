Frauenfußball „Feuer fast ausgebrannt“: Popp tritt aus DFB-Team zurück

Nach „langen, tränenreichen Überlegungen“ hat DFB-Kapitänin Alexandra Popp ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Die 33 Jahre alte Star-Fußballerin vom VfL Wolfsburg beendet ihre internationale Karriere mit ihrem 145. Länderspiel am 28. Oktober gegen Australien in Duisburg und darf auf ein rauschendes Abschiedsfest hoffen. Für den FCR Duisburg hatte sie 2010 ihr Debüt in der DFB-Auswahl gegeben.