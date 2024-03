Frauenfußball FC Bayern verlängert mit Fußball-Nationalspielerin Lohmann

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspielerin Sydney Lohmann um zwei Jahre bis Juni 2026 verlängert. Das gab der deutsche Meister am Samstag nach dem 5:0 in der Bundesliga gegen Aufsteiger RB Leipzig bekannt. „Der FC Bayern ist für mich Heimat. Ich fühle mich dem Verein sehr verbunden, es war eine Herzensentscheidung“, sagte die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin in der Mitteilung.