Remis in Wolfsburg : FC-Bayern-Frauen weiter auf Meisterschafts-Kurs

Remis in Wolfsburg

Wolfsburg Der deutsche Fußballmeister bei den Frauen wird wohl wie bei den Männern FC Bayern München heißen. Im Spitzenspiel halten die Münchnerinnen den einzigen Konkurrenten aus Wolfsburg von sich fern. Der VfL muss kurzfristig auf eine sehr wichtige Spielerin verzichten.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht und Serien-Titelträger VfL Wolfsburg auf Distanz gehalten.

Damit spricht sehr viel dafür, dass der deutsche Meister bei den Frauen wie bei den Männern aus München kommt. Sydney Lohmann brachte die Gäste aus Süddeutschland in der 34. Minute in Führung. Ewa Pajor glich in der Schlussphase für die Gastgeberinnen aus (81.).