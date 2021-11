Champions League : FC Barcelona übermächtig: Hoffenheims Frauen verlieren

Kassierten in Barcelona eine Niederlage: Trainer Gabor Gallai (M) im Kreis der Hoffenheimer Spielerinnen. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa

Sant Joan Despí Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim haben in der Champions League bei Titelverteidiger FC Barcelona die befürchtete Lehrstunde erhalten.

Der Bundesligist unterlag dem überlegenen spanischen Rekordmeister im dritten Gruppenspiel mit 0:4 (0:3). In der Tabelle der Gruppe C liegt das Team von Trainer Gabor Gallai vor dem Rückspiel am 17. November mit drei Punkten auf dem dritten Platz hinter Barcelona (9) und dem FC Arsenal (6).