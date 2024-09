Erneute Schwangerschaft Ex-Weltmeisterin Alex Morgan beendet Fußball-Karriere

„Ich bin in diesem Team aufgewachsen, es war so viel mehr als nur Fußball“, sagte Morgan in einer Verbandsmitteilung über ihre Zeit im US-Team, für das sie 2009 als 20-Jährige debütiert hatte. Ihr letztes Spiel für die Nationalelf bestritt sie am 4. Juni gegen Südkorea, dem Team der US-Olympiasiegerinnen in Frankreich gehörte sie nicht an.