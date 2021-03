Frauen-Bundesliga : Ex-Nationalspielerin Kemme will Turbine-Präsidentin werden

„Ich bin in Kontakt mit vielen Spielerinnen und Fanvertretern. Sie unterstützen mein Vorhaben. Mit meinem Team will ich Turbine voranbringen“, sagt die frühere Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme. Foto: Uwe Anspach/dpa

Potsdam Die frühere Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme strebt einem Medienbericht zufolge das Präsidentenamt beim Bundesligisten Turbine Potsdam an.

„Ich bin in Kontakt mit vielen Spielerinnen und Fanvertretern. Sie unterstützen mein Vorhaben. Mit meinem Team will ich Turbine voranbringen“, sagte die 29-Jährige der „Bild am Sonntag“. „Mein Ziel ist es, die Bedingungen im Verein zu professionalisieren. Im Scouting, der medizinischen Versorgung.“ Sie wolle am 30. Mai bei der Mitgliederversammlung gegen den Präsidenten Rolf Kutzmutz antreten, hieß es weiter.