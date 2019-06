Frauenfußball-WM : Ex-Bayern-Spielerin Miedema: Mit 22 schon Rekordtorschützin

Valenciennes Vivianne Miedema ist keine, die ihre zahlreichen Tore spektakulär feiert - aus Respekt vor ihren Gegnerinnen, wie die niederländische Fußball-Nationalspielerin sagt.

Insofern war ihr Jubel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich nach ihrem zweiten Treffer der „Oranjeleeuwinnen“ zum 3:1 gegen Kamerun am Samstag in Valenciennes geradezu exzessiv: eine Rolle vorwärts.