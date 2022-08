Frauenfußball : Englische Rekordtorschützin Ellen White beendet Karriere

Berlin Drei Wochen nach dem Triumph bei der Heim-EM hat die englische Fußball-Nationalspielerin Ellen White ihren Rücktritt bekanntgegeben. „Danke Fußball“, schrieb die 33-Jährige in den sozialen Medien.

Englands Rekordtorschützin hatte mit den Lionesses am 31. Juli das EM-Endspiel im Wembley-Stadion gegen Deutschland mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Die Stürmerin von Manchester City erzielte in 113 Länderspielen 52 Tore für England. „Ellen ist ohne Zweifel eine Ikone des Fußballs, und obwohl ihre Karriere nun zu Ende ist, haben ihre Bemühungen so vielen den Weg geebnet, in der Zukunft erfolgreich zu sein“, sagte City-Cheftrainer Gareth Taylor.