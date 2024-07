Fußball Eintracht-Frauen in Champions-League-Quali gegen Sporting

Bei einem Sieg spielt der Dritte der vergangenen Bundesliga-Saison in dem Miniturnier gegen den Gewinner der Partie FC Minsk (Belarus) und Breidablik Kópavogur (Island) um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde. Dann steigt auch Vizemeister VfL Wolfsburg in den Wettbewerb ein. Meister FC Bayern München ist direkt für die im Oktober beginnende Gruppenphase gesetzt.