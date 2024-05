Deutscher Meistertitel „Eine Ära prägen“: Bayern-Frauen planen Dominanz

Ein wichtiges Zeichen wäre deshalb auch der Pokalsieg im direkten Duell mit den Wolfsburgerinnen, die diesen Wettbewerb seit 2015 immer gewonnen haben. Deshalb wurde der Meistertitel am Samstag trotz der üblichen Bierduschen auch mit gebremstem Schaum gefeiert. „Wir sind alle professionell genug zu wissen, dass es nicht das Schlauste wäre, jetzt Party zu machen“, sagte Gwinn. Und Hainer betonte: „Das Double haben wir noch nie gewonnen. Und wenn man so nahe dran ist und so eine überragende Saison spielt, will man auch noch den letzten Schritt gehen.“