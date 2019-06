Frauenfußball-WM : „Ein perfekter Tag“ - Popp beeindruckt im Jubiläumsspiel

Grenoble Ein Tor, der Einzug ins Viertelfinale und die Wahl zum „Player of the Match“ - die deutsche Spielführerin Alexandra Popp hatte nach ihrem Jubiläumsspiel beim 3:0 über Nigeria gleich mehrfach Grund zur Freude.

28 Jahre alt ist Popp mittlerweile. Allzu weit in die Zukunft will die Spielerin des VfL Wolfsburg nicht blicken. „Ich gehe jetzt auf die 30 zu. Ich weiß ja nicht, wie mein Körper so mitmacht.“ Spontan gab sie 115 Länderspiele als nächstes Ziel aus. „Aber ich hoffe erstmal, dass wir hier in Frankreich weit kommen.“