Aufschwung des Frauenfußballs : DFB-Keeperin Schult über EM-Effekt: „Wir werden gesehen“

Erfreut sich an der gestiegenen Wertschätzung am Frauenfußball: DFB-Keeperin Almuth Schult. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

London Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht bei der Europameisterschaft in England eine sichtlich gestiegen Wertschätzung für ihren Sport.

„Man hat das Gefühl, wir werden gesehen und das endlich als Fußball und nicht als "nur" der Frauenfußball. Die Zeichen stehen also auf Fortschritt - aber das müssen sie auch, um dem Sport endlich gerecht zu werden“, sagte die 31-Jährige in einer Kolumne für das Redaktonsnetzwerk Deutschland vor dem Endspiel zwischen England und Deutschland am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Wembley-Stadion von London.