Fußball DFB-Frauen: Wück-Heimpremiere in Duisburg gegen Australien

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen wird die Frauenfußball-Nationalmannschaft sich erstmals in Duisburg den Fans präsentieren. Wie der Deutsche Fußball-Verband (DFB) am Mittwoch bekanntgab, trifft die Mannschaft des neuen Bundestrainers Christian Wück am 28. Oktober in der Schauinsland-Reisen-Arena in einem Testspiel auf Australien.