Frauenfußball DFB-Frauen wollen „Klarheit für alle“ auf der Trainerbank

„Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es kein Thema in der Mannschaft ist“, sagte ihre Stellvertreterin und langjährige Assistentin Britta Carlson in der „Bild am Sonntag“. „Ich würde mir Klarheit für alle wünschen, damit Deutschland wieder so erstarken kann, wie es vorher war.“ Der DFB hofft auf ein Zeichen Voss-Tecklenburgs, damit er handeln kann. Theoretisch könnte die Trainerin am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island auf die Bank zurückkehren - das gilt aber als unwahrscheinlich.