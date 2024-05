Fußball DFB-Frauen vor vollem Haus in Rostock gegen Polen

„Das eindeutige Ziel ist es, drei Punkte zu holen - und klar, uns auch für Olympia vorzubereiten und dafür jede Trainingseinheit, jedes Spiel zu nutzen“, sagte Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf. Auch die weiteren Ausscheidungsspiele am 12. Juli in Island und am 16. Juli gegen Österreich in Hannover gelten als Vorbereitung für die Sommerspiele in Paris. Bis dahin muss Hrubesch seinen Kader auf 18 Spielerinnen reduzieren.