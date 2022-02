Turnier in England : DFB-Frauen unterliegen Kanada beim EM-Härtetest

Turnier in England

Norwich Gegen drei Weltklasse-Teams treten die DFB-Frauen beim Arnold Clark Cup zum Auftakt des EM-Jahres an. Im zweiten Spiel setzt es die erste Niederlage.

Die deutschen Fußballerinnen haben beim EM-Testturnier in England gegen Kanada den Kürzeren gezogen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterlag in Norwich im Duell zwischen den Olympiasiegerinnen von 2016 und 2021 etwas unglücklich mit 0:1 (0:1).

Es war die erste Niederlage des deutschen Teams seit dem 0:1 im vergangenen April gegen Frankreich. Die verjüngte DFB-Auswahl, die bei dem Arnold Clark Cup ohnehin schon corona- oder verletzungsbedingt auf 14 EM-Kandidatinnen verzichten musste, trat mit einer gegenüber dem 1:1 gegen Spanien stark veränderten Startelf an. So stand Ann-Katrin Berger anstelle von Stammkeeperin Merle Frohms (Eintracht Frankfurt) im Tor. Die 31-Jährige vom FC Chelsea und ihre Vorderleute wurden bei Wind und Regen schon nach wenigen Minuten eiskalt erwischt, als Gilles nach einer Ecke zum 1:0 einköpfte.

Voss-Tecklenburg rotiert

Abwehrchefin Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg musste das wegen leichter Kniebeschwerden von der Tribüne aus mit ansehen. Voss-Tecklenburg hatte auf gleich sieben Positionen durchgewechselt. So zeigten ihre Spielerinnen zunächst große Abstimmungsprobleme und viele Ballverluste. Pech hatten sie, als ein Schuss von Kapitänin Lina Magull vom FC Bayern von Torschützin Gilles mit der Hand geblockt wurde, es aber keinen Elfmeter gab (20.).

Abschluss gegen England

Im dritten und letzten Spiel treffen die DFB-Frauen am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton auf Gastgeber England. Das Testturnier gilt als wichtige Standortbestimmung für die Europameisterschaft im Juli ebenfalls in England.