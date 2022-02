Vier-Nationen-Turnier : DFB-Frauen trotzen Ausfällen: „Was Cooles draus machen“

Middlesbrough Die deutschen Fußballerinnen starten ins EM-Jahr - gegen das stark eingeschätzte Spanien. Kapitänin ist Paris-Profi Sara Däbritz, die viele junge Spielerinnen anführt.

„Wir werden was Cooles draus machen“

Auch Voss-Tecklenburg will nicht mit der Situation hadern. „Wir mussten damit rechnen, dass wir Ausfälle haben. Nicht nur wegen Verletzungen, sondern aufgrund der pandemischen Lage“, sagte die 54-Jährige. „Dass uns das dann in der massiven Form trifft, ist unglücklich, aber nicht veränderbar.“ Deshalb gehe man lösungsorientiert an die Dinge heran: „Dass wir trotzdem jetzt voller Freude und Energie in dieses Turnier starten. Wir werden was Cooles draus machen.“

Die deutschen Fraue treffen in weiteren Spielen am Sonntag (21.15 Uhr/ARD-Livestream) in Norwich auf Olympiasieger Kanada und am 23. Februar (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton auf England. Das Vier-Nationen-Turnier gilt als wichtiger Test für die EM im Juli ebenfalls in England.