EM im Blick : DFB-Frauen sollen Testländerspiele nutzen

Frankfurt/Main Die Testländerspiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft zum Saisonabschluss gegen Frankreich und Chile bilden den Auftakt der intensiven Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2022 in England.

In der Partie gegen Frankreich am 10. Juni (21.10 Uhr/sportschau.de) wird sie den derzeit stärksten zur Verfügung stehenden Kader aufs Feld in Straßburg schicken. Die Begegnung mit Chile in Offenbach am 15. Juni (15.00 Uhr/ZDF) soll dann zu einem Schaulaufen für die jüngeren Spielerinnen werden.