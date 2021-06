Länderspiel : DFB-Frauen mit zahlreichen Veränderungen gegen Chile

Offenbach Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft wird im Länderspiel gegen Chile am Dienstag (15.00 Uhr/ZDF) zahlreiche personelle Änderungen im Vergleich zum 0:1 gegen Frankreich am vergangenen Donnerstag aufweisen.

Das kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer Online-Pressekonferenz in Offenbach an. Ohne die mögliche Aufstellung zu verraten, sagte Voss-Tecklenburg, dass die Münchner Torhüterin Laura Benkarth diesmal den Vorzug vor Merle Frohms erhalten wird.