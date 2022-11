Testspiel in New York : DFB-Frauen mit „voller Vorfreude“ ins zweite Spiel gegen USA

Testspiel in New York

Harrison Die deutschen Fußballerinnen wollen auch im zweiten Testspiel gegen die USA innerhalb von drei Tagen den Weltmeisterinnen mächtig zusetzen.

„Wir werden wieder versuchen, der USA alles abzuverlangen und andersrum wird das genauso sein“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Partie am Sonntag (23.05 Uhr MEZ, ARD-Livestream) in der 25.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena in Harrison bei New York. Die Vize-Europameisterinnen hatten am Donnerstag in Fort Lauderdale das erste Duell dank eines späten Tores von Paulina Krumbiegel mit 2:1 gewonnen.