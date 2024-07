Fußball DFB-Frauen mit vier Toren und Schwung zu Olympia

Beim olympischen Turnier trifft die deutsche Auswahl nach der Partie gegen Australien am 25. Juli dann auf Rekord-Weltmeister USA am 28. Juli ebenfalls in Marseille und auf Sambia am 31. Juli in Saint-Étienne. Hrubesch hat mehrfach betont, dass sein Team um die Medaillen mitspielen wolle. 2016 in Rio de Janeiro holten Popp und Co. Gold. „Was für uns wichtig war, ist, dass wir ein positives Ergebnis mitnehmen“, sagte Hrubesch. Man hätte das Ergebnis noch deutlicher gestalten können.