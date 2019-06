Frauenfußball-WM : DFB-Frauen: Mit Teamgeist und Fokus auf eigene Stärken

Grenoble Teamgeist, gesunder Konkurrenzkampf und der Fokus auf die eigenen Stärken - all das soll die deutschen Fußball-Frauen erfolgreich durch das Achtelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich tragen.

Da spiele es keine große Rolle, auf wen die Mannschaft am Samstag (17.30 Uhr/ARD und DAZN) in Grenoble treffe, betonten Vizekapitänin Svenja Huth und Abwehrspielerin Verena Schweers am Donnerstag auf der DFB-Pressekonferenz am Trainingsgelände vor den Toren Grenobles. „Für uns wird wichtig sein, dass wir uns auf uns konzentrieren - egal, welcher Gegner da kommt“, sagte Huth.