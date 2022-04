WM-Qualifikation : DFB-Frauen mit Alexandra Popp in der Startelf gegen Serbien

DFB-Frauen mit Alexandra Popp in der Startelf gegen Serbien

Wird im Spiel gegen Serbien in der Startelf der DFB-Elf stehen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Stara Pazova Kapitänin Alexandra Popp steht erstmals seit ihrer langen Verletzungspause wieder in der Startelf der deutschen Fußballerinnen.

Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg führt die DFB-Frauen heute im WM-Qualifikationsspiel in Stara Pazova gegen Serbien an. Sie hatte am vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Portugal erstmals seit einem Jahr wieder eine halbe Stunde für das Nationalteam gespielt.