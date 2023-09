Frauenfußball DFB-Frauen erwarten 15.000 Fans in Bochum: Sieg muss her

„Der Knoten platzt im Moment nicht, das Selbstbewusstsein ist nicht das größte“, räumte Carlson ein. Das Trainerteam versuche, aber die Mannschaft zu stärken. „Es ist wichtig, zu gewinnen, damit wir es selbst in der Hand haben, uns für Olympia zu qualifizieren.“ Die beiden nächsten Spiele der DFB-Frauen in der Gruppe 3 der Liga A finden am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island statt.