WM in Frankreich : DFB-Frauen besiegen Nigeria im Viertelfinale

Grenoble Angeführt von Jubiläums-Torschützin Alexandra Popp sind die deutschen Fußball-Frauen ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft eingezogen. Vor 17.988 Zuschauern im Stade des Alpes in Grenoble gab es einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg gegen Nigeria.

Spielführerin Alexandra Popp (20. Minute) erzielte in ihrem 100. Länderspiel die Führung. Den zweiten Treffer steuerte Sara Däbritz (27.) per Foulelfmeter bei. Lea Schüller (82.) sorgte mit ihrem Tor für die Entscheidung. Auch im vierten WM-Spiel blieb die DFB-Elf ohne Gegentor.

Es war im achten Spiel gegen Nigeria der achte Sieg für die DFB-Frauen. Sie treffen nun in der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag in Rennes auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Kanada, der am Montag in Paris ermittelt wird.