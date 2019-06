Frauen-WM : DFB-Elf will nach Achtelfinal-Qualifikation den Gruppensieg

DFB-Elf will nach Achtelfinal-Qualifikation den Gruppensieg

Montpellier Zwei Spiele, zwei Siege, null Gegentore - trotzdem ist das deutsche Abwehrduo Marina Hegerich und Sara Doorsoun noch nicht mit seiner eigenen Leistung und der des Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich zufrieden.

„Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch“, sagte Hegering am Freitag bei der ersten Pressekonferenz im neuen Quartier in Montpellier. „Das war noch nicht ganz fehlerfrei.“ Doorsoun stimmte zu: „Wir sind noch nicht ganz zufrieden.“

Insbesondere Doorsoun hatte im ersten Spiel gegen China (1:0) mehrere Wackler. „Ich war schon sehr aufgeregt. Das kannte ich so nicht von mir“, räumte die Spielerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg ein. Dass sie nicht auf ihrer bevorzugten rechten Seite in der Innenverteidigung gespielt habe, wollte sie nicht als Ausrede gelten lassen.

Die Gründe suchte die in Köln geborene Tochter eines Iraners und einer Türkin vielmehr bei sich. „Ich habe mich vielleicht selbst zu sehr unter Druck gesetzt“, sagte sie. „Natürlich möchte ich alle zuhause stolz machen.“ Von außen habe sie jedenfalls keinen Druck gespürt. Im zweiten Spiel sei es dann auch besser gelaufen. „Wir haben auch viele gute Zweikämpfe geführt“, sagte sie.

Die 27-Jährige hatte bereits vor zwei Jahren an der Europameisterschaft teilgenommen. Das Turnier in Frankreich ist für sie die erste WM und aus ihrer Sicht nicht mit einer EM zu vergleichen. „Eine WM spielt auf ganz hohem Niveau. Hier werden Fehler in der Regel sofort bestraft“, sagte sie.