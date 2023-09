Frauenfußball DFB-Co-Trainerin Carlson: „Immer noch das Sicherheitsdenken“

Vor gut sieben Wochen waren die Vize-Europameisterinnen bei der WM in Australien bereits in der Vorrunde gescheitert. Nun belegt das deutsche Team nach dem ersten von sechs Spieltagen in der Nations-League-Gruppe 3 der Liga A den vierten und damit letzten Platz. Nur der Gruppensieger zieht in die Endrunde ein und erhält so die Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris. „Es ist einfach frustrierend, dass wir trotz des Einsatzes und trotz des Willens es irgendwie gerade nicht schaffen, Tore und auch Punkte zu erzielen“, sagte Torhüterin Merle Frohms, die zweimal von Dänemarks Amalie Vangsgaard (23./64. Minute) überwunden wurde.