Frauen-Fußball Deutsche Mannschaft scheitert bei U20-WM im Elfmeterschießen

Die deutschen Fußballerinnen haben bei der U20-Weltmeisterschaft nach einem dramatischen Spielverlauf mit drei Toren in der Nachspielzeit das Halbfinale verpasst. Gegen die USA verlor die Mannschaft von Kathrin Peter im Elfmeterschießen 1:3. In Cali gab das Team dabei durch zwei ganz späte Gegentreffer eine 2:0-Führung aus der Hand - die USA trafen in der achten und neunten Minute der Nachspielzeit. Für Deutschland hatten zuvor Cora Zicai (61. Minute) und Loreen Bender (90.+2) die Tore erzielt. Im Elfmeterschießen traf nur Jella Veit für Deutschland. Deutschland und die USA sind mit jeweils drei Titeln Rekordweltmeister bei den U20-Juniorinnen.