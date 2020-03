Algarve-Cup : Deutsche Frauen bei Algarve-Cup im Endspiel

Lagos Im Vergleich zum Sieg gegen Schweden standen elf neue Spielerinnen in der Startelf der DFB-Frauen gegen Titelverteidiger Norwegen. Das Personal-Experiment der Bundestrainerin gelang eindrucksvoll.

Damit trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Finale am Mittwoch auf Italien, das sich gegen Neuseeland ebenfalls deutlich mit 3:0 (1:0) durchsetzte. Die Tore für das deutsche Team erzielten Lea Schüller von der SGS Essen (21. Minute), die Potsdamerin Johanna Elsig (26.), Ingrid Engen per Eigentor (60.) und die als Spielführerin aufgebotene Marina Hegering aus Essen (71.). „Wir haben heute viele gute Dinge gesehen. Das hat Spaß gemacht“, sagte Voss-Tecklenburg. „Es ist toll, dass wir viele Optionen haben.“

Die anfängliche Nervosität legte die ungewohnt komponierte deutsche Elf aber schnell ab. Als Kleinherne den Ball in der eigenen Hälfte zu nahe am eigenen Strafraum fair ins Aus spielte, weil eine Norwegerin am Boden lag, rief Voss-Tecklenburg an der Seitenlinie: „Leute, hey, nach vorne raus.“ Schnell jedoch wich die Anspannung einer bemerkenswerten Unbekümmertheit und permanentem Offensivdrang.