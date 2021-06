DFB-Frauen : Debüt für Dr. Knaak: Nationalspielerin soll DFB-Team lenken

Straßburg Vier Länderspiele hat Turid Knaak in diesem Jahr coronabedingt verpasst. Umso mehr freut sich die Offensivspielerin, dass sie am Mittwoch gegen Frankreich wieder im Nationaltrikot auflaufen kann.

In den vergangenen Monaten arbeitete sie neben ihrem täglichen Training intensiv an der Fertigstellung und Verteidigung ihrer Doktor-Arbeit zum Thema „Schriftsprachenerwerb bei Kindern mit Lernförderbedarfen“. Das Besondere dabei: Knaak spielt nicht in Deutschland, sondern bei Atlético Madrid. „Ich hatte viel Rückhalt, auch schon während des Studiums der Sonderpädagogik, durch den DFB meine Vereine SGS Essen und Madrid und natürlich durch die Uni. Da wurde viel möglich gemacht. Weder das Lernen noch der Fußball wurden irgendwie negativ beeinflusst“, berichtet Knaak.

Knaak will in diese Rolle schlüpfen. „Wir können gegen Frankreich und auch am Dienstag gegen Chile beweisen, dass wir trotz der Müdigkeit durch die lange Corona-Saison noch Leistung abrufen können. Wir wollen und müssen diese Spiele schon in Sachen EM-Vorbereitung für 2022 nutzen“, betont Knaak.