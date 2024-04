Frauenfußball Chelseas Hayes wirft Kollege „männliche Aggression“ vor

„Ich kann mit männlicher Aggression an der Seitenlinie nichts anfangen“, antwortete die künftige US-Nationaltrainerin Hayes auf eine entspreche Frage zu der Szene. Die 47-Jährige sprach von einem „Frontalangriff auf Spielerinnen“. Für sie sei „das inakzeptabel, und ja, ich war enttäuscht und habe das Jonas gesagt“, sagte sie. „Ich finde es nicht in Ordnung, sich so zu verhalten.“