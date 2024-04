Champions League Chelsea-Frauen verpassen gegen Barça wieder das Finale

Aitana Bonmatí hatte Barcelona in der 25. Minute in Führung gebracht. Nationalspielerin Nüsken wäre kurz vor dem Platzverweis für ihre Mitspielerin und Abwehrchefin Kadeisha Buchanan in der 59. Minuten durch eine Gelb-Rote Karte fast der Ausgleich für Chelsea gelungen. Doch sie scheiterte am Pfosten. Per Foulelfmeter gelang Barcelona durch die Schweding Fridolina Rolfö (75.) stattdessen der Treffer, der zum Weiterkommen reichte.