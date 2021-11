Kritik an der UEFA : Bundestrainerin „wirklich frustriert“ von EM-Hotelangebot

Wolfsburg Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die UEFA scharf für ein mangelhaftes Quartierangebot bei der Fußball-Europameisterschaft 2022 in England kritisiert.

Die DFB-Auswahl spielt in der EM-Vorrunde jeweils in London am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Spanien sowie am 16. Juli in Milton Keynes gegen Finnland. „Es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt erste Infos von der UEFA bekommen haben, nämlich ein bis zwei Tage vor der Auslosung“, klagte Voss-Tecklenburg. Dies sei „ein sehr reduzierter Katalog von Hotels“ gewesen: „Fünf Hotels für vier Teams, darunter ein Flughafenhotel. Das ist nicht adäquat.“