Frauenfußball : Bundestrainerin plant für WM-Viertelfinale mit Marozsan

Grenoble Martina Voss-Tecklenburg rechnet im WM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen fest mit einem Einsatz von Spielmacherin Dzsenifer Marozsan.

Die DFB-Auswahl trifft in der nächsten Runde erst am kommenden Samstag in Rennes auf Schweden oder Kanada, die am Montag im Achtelfinale aufeinandertreffen. „In der einen Woche kann Dzseni noch an ihrer Physis arbeiten. Stand heute würde ich sagen, dass sie dann wieder spielfähig ist“, sagte die Bundestrainerin.