Fußball-EM : Bundestrainerin Gegner Frankreich: „Enorme Qualität“

Rotherham Beim Halbfinal-Einzug von Frankreich haben die DFB-Frauen ganz genau hingeschaut. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt die Bundestrainerin nach dem hochverdienten Sieg des nächsten Gegners.

Chatzialexiou sah die Partie des hoch überlegenen Gegners am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes wie die Mannschaft im Teamquarter in Brenford. Frankreich hatte sich in Rotherham durch ein Elfmetertor von Eve Perisset (102. Minute) durchgesetzt und zuvor zahlreiche Chancen vergeben.