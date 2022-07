Frauenfußball : Bundestrainerin: EM „für uns perspektivisch enorm wichtig“

Milton Keynes Die deutschen Fußballerinnen spielen gegen Österreich um den Einzug ins EM-Halbfinale. Vorher muss der Rekord-Europameister die Pflichtaufgabe gegen Finnland erledigen - mit so manchen Ausfällen.

Für den Rekord-Europameister stehen im September noch WM-Qualifikationsspiele in der Türkei und Bulgarien an, trotz der Niederlage zuletzt in Serbien rechnet der DFB fest mit einer Teilnahme am Turnier in Australien und Neuseeland 2023. Bei der WM 2019 in Frankreich war Deutschland im Viertelfinale an Schweden gescheitert und verpasste damit auch die Olympischen Spiele.