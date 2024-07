Olympia-Fußballerinnen Bundestrainer Hrubesch lässt Torhüterinnen-Frage offen

Hrubesch hatte die Frage nach der Nummer eins stets offen gelassen. Im vorletzten Testspiel vor den Sommerspielen gegen Island (0:3) sah Frohms, die bei der EM 2022 in England und bei der WM 2023 in Australien zwischen den Pfosten stand, bei einem Gegentreffer schlecht aus. Davor galt die 29-Jährige vom VfL Wolfsburg allerdings als unangefochten. Beim Teamfoto vor dem ersten Training in Marseille saß Berger schon lächelnd in der Mitte - zwischen Frohms und der auf Abruf nominierten Torhüterin Stina Johannes.