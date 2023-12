Frauenfußball Bayern-Stürmerin Bühl fällt mehrere Wochen aus

Bühl fehlt damit auch beim Champions-League-Gruppenspiel der Münchnerinnen gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN). Die Vize-Europameisterin hatte sich die Blessur am Montagabend in der Begegnung gegen Bayer Leverkusen zugezogen. Die Bayern-Frauen spielen dieses Jahr auch noch in Amsterdam (20. Dezember) und zum Liga-Abschluss am 17. Dezember gegen den 1. FC Nürnberg.