Münchner Fußball-Frauen : Bayern-Sportchefin: Champions-League-Triumph als Vision

München Der FC Bayern München hat einen Triumph in der Königsklasse auch bei den Fußball-Frauen auf der Agenda.

„Als wir das Strategiepapier geschrieben haben, war es unsere Vision, die Champions League zu gewinnen“, sagte Sportdirektorin Bianca Rech mit Blick auf ihren Amtsantritt 2019 in einem Interview mit Goal und Spox. Es gebe momentan allerdings viele Top-Clubs, die die Champions League gewinnen wollen und die viel Geld ausgeben können, so Rech weiter: „Das Problem ist, dass es noch nicht die große Anzahl an Top-Spielerinnen gibt.“