Champions League : Bayern-Fußballerinnen vor Königsklassen-Viertelfinaleinzug

Bayerns Fußballerinnen haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League gemacht. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Schymkent Die Fußballerinnen des FC Bayern können für das Viertelfinale der Champions League planen.

Die Münchnerinnen gewannen das Hinspiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan mit 6:1 (2:0) und feierten ihren 19. Pflichtspielsieg nacheinander. Das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) im Stadion am FC Bayern Campus ist nur noch Formsache. Am 12. März werden dann die Viertel- und Halbfinals ausgelost.